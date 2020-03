Vincenzo Morabito: l’importanza dell’innovazione tecnologica in azienda

Per le piccole e medie imprese competere nell’era digitale non è semplice, a meno che non decidano di essere al passo con i tempi ed investire nell’evoluzione tecnologica e di business. Un aiuto può arrivare dalle lezioni di management dei sistemi informativi del professor Vincenzo Morabito presso l’Università Bocconi. Nelle stesse si sottolinea l’importanza dell’innovazione per le aziende che vogliono intraprendere un percorso verso la trasformazione digitale.

L’innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese

Tra le aziende che hanno testimoniato le loro esperienze digitali verso la trasformazione, nelle lezioni del professore Morabito vi sono delle realtà multinazionali e molto conosciute come eccellenze Sanofi nel settore farmaceutico, Allianz nel settore delle assicurazioni, Philips nell’elettronica o Mediobanca nel finanziario. Con queste molte altre. Si tratta di realtà grandi e complesse ma possono fungere da riferimento anche per le piccole e medie imprese che intendono affacciarsi all’evoluzione tecnologica. La trasformazione digitale per le imprese è un percorso complesso è necessario avere a disposizione nuove competenze , riqualificando i collaboratori già presenti in azienda o assumendo nuovo personale o ancora affidandosi a partner esperti. Innovare vuol dire agire sulla tecnologia e quindi sulle infrastrutture e architetture informatiche sulle applicazioni e sui processi organizzativi per esempio introducendo l’intelligenza intelligenza artificiale. E’ una vera e propria rivoluzione che richiede anche una certa elasticità mentale da parte delle persone. Nella nuova era ci sarà infatti per esempio una sempre più stretta interazione tra le persone e i robot. Mentre le aziende native digitali sono già pronte a questa evoluzione anzi nascono già con le nuove tecnologie, per le aziende già esistenti la trasformazione può essere un trauma e va gestita con cura

Chi è Vincenzo Morabito

Vincenzo Morabito ha conseguito la laurea in economia e commercio presso la LUISS, in seguito ha proseguito gli studi con il dottorato di ricerca PhD in economia aziendale e management presso l’Università Bocconi . Al termine degli studi la sua vita lavorativa si è divisa tra didattica volta a creare competenze digitali al fine di formare specialisti nel management dei Sistemi Informativi Aziendali e attività d’innovazione vera e propria, attraverso la creazione di start up, cioè nuove aziende che basano il loro business proprio sul digitale. In questo modo le sue lezioni sono il frutto di quello che può essere definito un laboratorio pratico, per le tante testimonianze e per il successo delle start up create, da cui si possono infatti delineare degli esempi di imprese che sono riuscite grazie al digitale ad essere competitive. Dai suoi successi sono derivati anche premi accademici di rilievo e pubblicazioni, che spiegano le tecnologie e forniscono linee guida per la trasformazione digitale della propria impresa.

Il successo delle lezioni del professor Vincenzo Morabito

Il successo delle lezioni di Vincenzo Morabito è dovuto anche alla reale applicazione dei modelli su società e imprese già esistenti ed alla presenza di manager che si occupano proprio di innovazione. Nelle lezioni viene sottolineato che il digitale ”livella il piano di gioco” nella competitività . Nell’economia digitale il concetto di Valore non è solo legato al profitto ma anche all’agilità con cui è possibile gestire un’azienda che “mette al centro il cliente” o il risparmio dovuto al minor tempo impiegato nel comprendere gli scenari o nell’innovare anche gli stessi processi organizzativi. Questi sono solo alcuni dei vantaggi ottenibili dalle piccole e medie imprese che decidono di cambiare strategia e politica.