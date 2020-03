È Vito Rosiello il quinto assessore. Al proprietario dell’ex Stere i lavori pubblici

Vito Rosiello entra nella squadra della giunta di Cardano al Campo. L’imprenditore, proprietario dell’area ex Stere – l’ex fabbrica di via Ferrazzi da anni abbandonata all’incuria – sarà il nuovo assessore ai lavori pubblici.

L’imprenditore ha un passato in politica nel PSI comunale: fu assessore e vicesindaco con delega all’ubanistica dal 1980 al 1993. È mediatore giudiziale nella circoscrizione di Busto Arsizio. Progetto Cardano, il principale partito di opposizione in Consiglio comunale, definisce la nomina «inaspettata»: Rosiello fu molto critico nei confronti della passata amministrazione, cui facevano parte diverse componenti di Progetto Cardano, lista nata prima delle elezioni del maggio 2019.

In questo servizio di Rete 55, datato marzo 2019, l’attuale assessore si lamentava dell’immobilismo della giunta guidata da Angelo Bellora.

Lo stesso Bellora ha recentemente rilasciato un’intervista, in cui ha criticato l’attuale gestione delle aree dismesse, come il Nautilus e, appunto, la struttura di via Ferrazzi.