Yougardener flower show annulla le prossime due edizioni e pensa al 2021

In questo momento molto complicato per tutti, in linea con le direttive governative a causa dell’emergenza sanitaria, gli organizzatori sono costretti ad annullare l’edizione di Yougardener Flower Show in programma il 18 e 19 aprile 2020 a Villa Craven di Seyssel d’Aix a Varese.

«Abbiamo preso questa decisione con grande rammarico ma è necessaria per la salute di tutti e ad oggi ci risulta molto difficile anche programmare l’edizione autunnale – spiega Pietro Bruni, co-fondatore di Yougardener – Questo alla luce di varie considerazioni, la principale delle quali è che a settembre/ottobre non sappiamo se sarà già disponibile una cura e un vaccino per il covid19 e quindi crediamo che una manifestazione che preveda assembramenti di persone non sia ancora fattibile».

Convinti che la prossima primavera si potrà tornare con un’edizione ancora più bella e fiorita sono già state fissate le nuove date per il 2021 che saranno il 17 e 18 aprile.