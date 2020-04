135 ore di straordinario per la Polizia Locale, centinaia di persone controllate

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio cittadino per il contenimento della diffusione di Covid-19, la Polizia Locale di Vedano Olona, nel periodo che va dal 23 febbraio (inizio dell’emergenza) al 4 aprile 2020, ha controllato complessivamente 127 persone tra quelle a piedi e quelle a bordo di veicoli, sanzionandone 12 per violazione delle norme contenute nei DPCM di marzo.

Controlli anche presso gli esercizi commerciali: 95 verifiche tutte con esito negativo.

Rilevante è stato anche il numero delle chiamate ricevute: ben 1.830, a cui vanno ad aggiungersi 118 mail per richieste informazioni, comunicazioni varie, tutte riferite al contenimento dell’emergenza.

Il servizio è proseguito incessantemente in questo periodo e lo dimostra il numero di ore di straordinario “messe in campo” dai tre operatori di Polizia Locale: 135 ore dal 1 marzo al 4 aprile 2020, con sospensione di tutte le ferie.

«I controlli da parte della Polizia Locale sono rivolti ad assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell’incolumità e della salute pubblica e a loro deve andare la nostra riconoscenza per questo compito non facile. Lodevole anche la cooperazione con i Servizi sociali del Comune, particolarmente sollecitati in questo periodo, per garantire aiuto e sostegno alle persone in situazioni di fragilità» ha commentato l’assessore alla Sicurezza Alfredo Maiocch.

«Ringraziamo i tanti cittadini che responsabilmente hanno collaborato e dato supporto alle attività svolte finora. E a tutti diciamo: #iorestoacasa”»

Per contatti:

tel. 0332 867740

email: polizia-locale@comune.vedano-olona.va.it