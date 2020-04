25 aprile, Anpi Vco organizza una giornata di celebrazioni onilne

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Vco organizza un evento virtuale per celebrare il 75mo anniversario della Liberazione. Durante la giornata verranno pubblicati sulla pagina fb Anpi Vco e Verbania e su You Tube, video di personalità dell’associazione, della Pubblica Amministrazione, persone di cultura e artisti locali che hanno deciso di dare il proprio contributo.

“In questo momento di grande difficoltà, la preoccupazione principale per tutti noi deve essere rivolta alla tutela della salute di tutti. Per rispettare le disposizioni attuali abbiamo sospeso tutte le nostre iniziative – spiegano da Anpi – ma abbiamo deciso di dare la giusta rilevanza al 25 aprile, con il pensiero e con tutto il rispetto per chi è andato oltre, chi soffre e chi sta lavorando per noi. Ringraziamo quanti hanno aderito per la loro disponibilità, come ringraziamo chi vorrà celebrare questo evento con noi. Buon 25 Aprile”

Come seguire l’iniziativa:

https://www.facebook.com/anpi.verbania/

https://www.facebook.com/anpivco/



Orari e relative presenze:

ore 09.30 – ANPI Domodossola – Viva La Libertà

ore 10.00 – Arialdo Catenazzi ‘Gatto’ Presidente ANPI Verbania

ore 10.30 – Silvia Marchionini Sindaco Verbania

ore 11.00 – Luisa Mazzetti Presidente ANPI VCO

ore 11.30 – Antonella Braga Orazione Ufficiale

ore 11.45 – Flavia Filippi – ANPI Vergante – Wanda Canna

ore 12.00 – Don Angelo Nigro – Liberaci Dal Male

ore 12.15 – ANPI Alto Verbano – Donne e Resistenza

ore 12.30 – Libera VCO

ore 12.45 – Casa Della Resistenza

ore 13.00 – Istituto Dalla Chiesa Spinelli

ore 13.30 – Alessandra Freschini – Sandro Pertini

ore 14.00 – Michele Anelli – Resistenza Anno Zero

ore 14.30 – Gianni Lucini – Il Regalo Dei Partigiani – Ezio Ferraris

ore 14.45 – Davide Merlino – Bella Ciao

ore 15,00 – BELLA CIAO DA OGNI BALCONE – Ente Musicale Verbania

ore 15.30 – Elisa Marangon Roberto Olzer – Auprès De Ma Blonde

ore 15.45 – Giulia Rodari e Luca Maglio – La Battaglia di Maiwand

ore 16.00 – Lidia Chiovini e Dario Martinelli – 25 Aprile

ore 16.30 – Morena Colombo e Flavio Maglio – Rio Pogallo e Valgrande

ore 17.00 – Stefano Montani – Viva Babeuf !

ore 17.30 – Ettore Puglisi – Io Non Tacerò

ore 18,00 – Bruna Vero – Teresina La Partigiana –Terre di Confine

ore 18.30 – Controvento – La Pianura Dei Sette Fratelli

ore 19.00 – Costanza De Vito – Ricorda, o Cittadino, Questa Data

ore 19.30 – Monica Morellini – Mio Fratello Che Guardi Il Mondo

ore 20.00 – Paolo De Toni – Intervista Partigiana Emma Fighetti

ore 20.30 – Ivana Bandini e Anselmo Quartagno – Lo Avrai, Camerata Kesserling

ore 21.00 – Daniela Bonacini e Umberto Zigiotti – La Madre di Gianni