Il 25 aprile a Ferno: “Quest’anno ancora di più capiamo il valore della libertà”

Ferno celebra la Festa della Liberazione sul canale youtube de “La cultura online”. Sarà una cerimonia sobria, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19 e a partecipazione virtuale, che non mancherà in ogni caso di dedicare il giusto spazio al ricordo del settantacinquesimo anniversario del 25 aprile.

Il sindaco Filippo Gesualdi registrerà il proprio discorso ufficiale, quello che di regola si teneva nella Sala Consiliare, direttamente dalle stanze del Palazzo Comunale. Il video sarà, quindi, trasmesso e pubblicato il 25 aprile sul canale youtube de “La Cultura On line” accessibile a tutti attraverso il sito istituzionale (www.ferno.gov.it) e la pagina facebook Fernonline.

Nel video anche la deposizione di una corona davanti al monumento dei Cinque Martiri di Ferno, un gesto simbolico in memoria di tutti i Caduti che verrà compiuto dal Primo Cittadino fernese, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale e della comunità, secondo le modalità previste a riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al termine della deposizione, la benedizione del parroco Don Giambattista Inzoli. In questo delicato momento storico, dove un’inimmaginabile emergenza sanitaria sta affliggendo il mondo intero, una particolare preghiera sarà naturalmente dedicata a tutte le vittime del Coronavirus, con un ricordo speciale a quei cittadini fernesi che non ce l’hanno fatta e che, soli e in silenzio, ci hanno lasciato.

«Mai come oggi – dichiara il sindaco di Ferno Filippo Gesualdi – il ricordo e la preghiera assumeranno il loro senso più intenso e profondo per ciascuno di noi. La Festa del 25 aprile rappresenta per eccellenza il momento in cui si celebra la memoria della Liberazione del nostro Paese, ma quest’anno, ancora di più, sarà l’occasione per riscoprire il valore ed il significato della parola libertà».

Nel suo video-discorso il sindaco Gesualdi non mancherà di rivolgere un saluto particolare al Consiglio dei Ragazzi ed alla scuola, da sempre, a Ferno, protagonisti attivi nelle ricorrenze istituzionali. “Cari ragazzi – anticipa qui oggi il Primo Cittadino – l’emergenza sanitaria ci impedirà quest’anno di condividere in presenza la Festa della Liberazione, ma voi state dimostrando comunque, sebbene in modo diverso, tutto il vostro senso civico con lo scrupoloso rispetto delle direttive volte al contenimento del contagio e rimanendo a casa”