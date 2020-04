Il 25 Aprile: tricolore alle finestre e celebrazioni online

Un 25 Aprile senza cortei e senza canti nelle piazze, ma comunque una giornata importante per celebrare per Festa della Liberazione e con tante iniziative dedicate ai valori dell’antifascismo e della democrazia. Ecco quindi i molti appuntamenti a cui è possibile partecipare per festeggiare questo 75esimo anniversario.

L’Anpi nazionale propone di esporre la bandiere italiana dalle finestre e invita a “far sentire, in musica, dai balconi, dalle finestre, la forza della Liberazione, della Costituzione, dell’unità” trasmettendo in ogni casa, alle 15, la canzone “Bella Ciao”.

Iniziativa nazionale anche quella nominata “25 aprile 2020 #iorestolibero“ con oltre 1400 personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e non solo: giornalisti come Scalfari e Travaglio, scrittori, tra cui Baricco e Maraini, musicisti come Vasco Rossi, Jovanotti, Ligabue, Tiziano Ferro, Orietta Berti, registi come Salvatores, tanti chef fra cui Cracco e Canavacciuolo e star televisive come Scotti, Greggio e Hunziker; senza dimenticare sacerdoti e rappresentanti del mondo dell’editoria, del sindacato e dell’economia. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana. L’appuntamento con la diretta di “25 aprile 2020 #iorestolibero”, è alle 11 del 25 aprile sul sito 25aprile2020.it e alle 14.30 sul sito del quotidiano Repubblica.it. – L’appuntamento

VARESE E PROVINCIA

Il Collettivo Il Farina pubblicherà per tutta la settimana, fino al 25 aprile dei mini live di tutte le band che negli ultimi 23 anni hanno suonato a “Resistenza in festa”. L’appuntamento con quello che viene chiamato “Resistenza in testa” è sul loro canale Facebook dove si potranno trovare anche messaggi e tanto altro. Sabato anche dirette – Gli appuntamenti

Anche il Circolo Gagarin di Busto Arsizio non si dimentica di festeggiare la festa della liberazione. Per questo motivo da lunedì 20 aprile 2020 hanno iniziato a leggere e condividere sui loro canali social, le pagine che amano di più tra quelle che hanno raccontato la Resistenza. Leggeranno ogni sera un libro diverso, fino al 25 aprile – Gli appuntamenti

L’Associazione Covo di Varese ha deciso di lanciare una serie di iniziative online sulla sua pagina Facebook: letture, film, approfondimenti – Gli appuntamenti

Gallarate festeggia il 25 aprile e lo fa con un “corteo virtuale”, un video, curato da Anpi, con gli interventi e l’omaggio alla Resistenza. L’appuntamento è alle 10.30 di sabato 25 aprile: la pagina Facebook Anpi Gallarate e il profilo Youtube proporranno il “corteo” aperto dall’Inno di Mameli (l’inno ufficiale dal 1945, inno della Repubblica), cui seguirà l’introduzione di Michele Mascella, le letture dei ragazzi delle scuole, l’intervento del sindaco Andrea Cassani, quello dell’oratore ufficiale Mauro Sabbadini, un momento musicale finale affidato a Renato Franchi. – Gli appuntamenti

Sabato 25 aprile, Samarate Loves Books e l’Anpi di Verghera-Samarate presenteranno “Fulmine, cane coraggioso“. Una lettura a più voci, chiaramente online, del libro di Anna e Michele Sarfatti edito da Mondadori; la parte musicale sarà curata da Renato Franchi. – Gli appuntamenti

A Sesto Calende il direttivo ANPI ha deciso di ricordare con un video Leandro Mattea, partigiano fondatore del C.L.N. di Sesto morto a Mauthausen, e il sacerdote Don Luigi Madonini. Lo si farà con un video le cui protagoniste e narratrici sono inque ragazze sestesi, tutte nate dopo il 2000. Inoltre, giovedì 23 aprile, ore 18:00, appuntamento su Facebook con “Il rispetto da e del Passato: letture e riflessioni sulla resistenza locale” – Gli appuntamenti

A Ternate il 25 aprile si segue in streaming. L’appuntamento sarà alle 10:20 di sabato e si potrà seguire in diretta dalla pagina Facebook del Comune – Gli appuntamenti

Senza pubblico e nel rispetto delle norme di sicurezza, l’amministrazione di Castelletto Sopra Ticino sabato in tarda mattinata celebrerà il 75° anniversario della Liberazione. Alla cerimonia del 25 aprile parteciperanno infatti solamente poche persone scelte per rappresentare tutta la cittadinanza – Gli appuntamenti

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Vco organizza un evento virtuale per celebrare il 75mo anniversario della Liberazione. Durante la giornata verranno pubblicati sulla pagina fb Anpi Vco e Verbania e su You Tube, video di personalità dell’associazione, della Pubblica Amministrazione, persone di cultura e artisti locali che hanno deciso di dare il proprio contributo. – Gli appuntamenti

In Valle Olona, la festa della Liberazione non si ferma. Nonostante le restrizioni legate all’emergenza Covid- 19, i comuni della valle Olona celebreranno la festa della Liberazione: momenti solenni senza pubblico, ma anche canzoni e tricolore alle finestre. Ecco gli appuntamenti di Olgiate Olona, Marnate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona, Fagnano Olona, Castelseprio, Gornate Olona, Cairate, Castiglione Olona, Castellanza – Gli appuntamenti

Appuntamento di teatro con Marina De Juli che ha riadattato lo spettacolo “Allegra, signora fame” ai nuovi spazi e da domani, venerdì 24 aprile, a partire dalle 17, si potrà assistere a questo coinvolgente racconto – insieme ironico e amaro – in occasione della Festa del 25 aprile. L’appuntamento è suoi canali social – Gli appuntamenti

A Malnate il Comune celebrerà la giornata della Liberazione con una diretta Facebook. L’appuntamento è dalle 10.30 quando si terrà la deposizione di corona di fiori per i caduti e momento di preghiera con il Parroco Don Andrea presso il Cimitero Comunale di Via Rimembranze, alla presenza del Sindaco Maria Irene Bellifemine. Alle 11 seguirà l’alzabandiera, seguirà il discorso del sindaco – Gli appuntamenti

A Busto Arsizio, sabato alle 10.30, Antonelli e Mariani deporranno due corone d’alloro: una al monumento alla Resistenza e Deportazione di Via Fratelli d’Italia e una al tempio civico sant’Anna. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming attraverso la web tv Enzo Tortora (https://www.bustolive.it/comunedibusto.html) in modo che tutti gli interessati possano comunque seguire le deposizioni. – Gli appuntamenti

A Busto Arsizio il Comitato Antifascista invita tutti a cantare “Bella ciao” dal balcone per celebrare il 25 Aprile 2020, nonostante la quarantena che ci costringe tutti a stare in casa. L’appuntamento è per sabato alle 11,00 dai balconi a cantare “bella ciao” e sventolare una bandiera, un drappo del colore della Liberazione e alle 15,00 i balconi si faranno piazze in tutta Italia intonando “bella ciao ” con l’Anpi e molte associazioni e singole persone hanno aderito all’iniziativa lanciata in città del Comitato Antifascista – Gli appuntamenti

A Castellanza, l’invito dell’amministrazione alla cittadinanza è quello di esporre la bandiera italiana mentre il sindaco parteciperà alla cerimonia al monumento voluto dall’Anpi alla Corte del Ciliegio – Gli appuntamenti

A Saronno il direttivo Anpi ha organizzato un momento di celebrazione collettiva per poter «intonare ancora una volta la nostra canzone più cara, Bella Ciao, alle ore 15 del 25 aprile dal proprio balcone di casa, non per festeggiare una data guardando al passato, ma per affrontare con forza, decisione e impegno un futuro di pace, di democrazia, di libertà». – Gli appuntamenti

A Saronno le autorità comunali si limiteranno a posare corone di fiori in memoria del caduti al Monumento Salvo D’Acquisto presso il Parco Salvo D’Acquisto e presso il Monumento ai Caduti Saronnesi in piazza Caduti Saronnesi. Verrà deposta una Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti Isotta Fraschini in Piazza della Repubblica e una composizione floreale pensile sulla lapide in via Caduti della Liberazione. Inoltre verranno collocate ciotole di fiori davanti a tutti i Monumenti cittadini. – Gli appuntamenti

A Uboldo il sindaco del paese Luigi Clerici, in rappresentanza di tutta la comunità e dell’amministrazione, si limiterà a depositare una corona di fiori al Monumento dei caduti. – Gli appuntamenti

A Cislago nessuna manifestazione pubblica per gli annuali festeggiamenti del 25 aprile ma l’amministrazione comunale invita la cittadinanza ad esporre una bandiera tricolore all’esterno della propria abitazione, come simbolo di unione e di celebrazione per la giornata di festa. – Gli appuntamenti