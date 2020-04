La bottega degli abbracci: tanti libri, cucina, trucco e parrucco

Dopo il successo delle prime quattro puntate continuano gli appuntamenti “a casa” per “La bottega degli abbracci“, la rubrica di approfondimento della Libreria Millestorie di Laura Orsolini a Fagnano Olona.

Tanti ospiti per altre quattro dirette, sempre al martedì alle ore 18 in streaming dalla pagina Facebook della Libreria.

Musica dal vivo, scrittori, giornalisti, make up & hair stylist, cucina naturale, yoga. Consigli per resistere alla quarantena e tanto affetto per un abbraccio virtuale a tutti i lettori e per sentirci meno soli.

Martedì 21 aprile alle 18

Parleremo di libri con la scrittrice Federica Brunini, la giornalista Veronica Deriu e la scrittrice Daniela Palumbo. Poi un po’ di musica dal vivo con il cantautore Luca Marino.

Martedì 28 aprile alle 18.00

Annalisa Strada, scrittrice e docente, Maria Chiara Bettazzi, Lodovica Cima, scrittrice, editore della casa editrice Pelledoca. Chiacchiere in libertà sul mondo dei libri per bambini e per ragazzi.

Martedì 5 maggio alle 18.00

Lorenza Minonzio ci parla di cucina naturale, la make up artist Marina Guzzi e l’hair stylist Rocco Longobardi ci daranno dei consigli su trucco e parrucco per mantenerci belli anche in quarantena e infine knitting café insieme a Elisa Turconi che spiegherà i fondamentali del lavoro a maglia.

Martedì 12 maggio alle 18.00

Il giornalista Demetrio Brandi parla del premio letterario Racconti nella Rete, Patrizia Lodigiani insegnante di Yoga, ci darà consigli su come affrontare al meglio momenti di stress, un po’ di storia del rock insieme a Sara Trezzi, libraia e organizzatrice di eventi.

Come fare per partecipare? È sufficiente collegarsi alla pagina Facebook della Libreria Millestorie a partire da martedì 24 marzo alle 18 dal proprio smartphone, pc o tablet; l’appuntamento è programmato per iniziare a cadenza settimanale fino al 15 aprile.