Accordo europeo per 500 miliardi di misure per la crisi Croonavirus

Una cassa integrazione europea, nuovi fondi per la Banca europea per gli investimenti (per uscire dalla crisi e ripartire); niente eurobond ma una specie di nuovo MES, con regole meno stringenti per gli Stati.

Sono i punti principali su cui ha trovato l’accordo l’Eurogruppo, il Consiglio dell’Unione Europea che riunisce i ministri dell’Economia della zona Euro.

Il “fondo salva-stati” (quello divenuto famoso con l’acronimo MES) renderà disponibile un totale di 240 miliardi di euro da prestare agli stati europei, ma con condizioni più favorevoli di quelle previste attualmente. Il MES potrà erogare prestiti a condizioni molto più favorevoli di quelle attuali: il Financial Times scrive che non saranno richieste “condizioni macroeconomiche” ai paesi debitori – cioè vincoli di bilancio – e i fondi saranno rivolti alla risposta sanitaria e ad assorbire i danni causati dallo stop al virus.

Il “nuovo MES” il dato più significativo, ma a questo si aggiungono anche una cassa integrazione europea con disponibilità fino a 100 miliardi di euro e un fondo speciale della Banca europea degli Investimenti da 200 miliardi di euro.

D’altro canto, l’Italia e gli altri Paesi più colpiti (come la Francia) hanno dovuto fare un passo indietro rispetto alla richie sta di “Eurobond”, cioè garanzie sul debito condivise a livello europeo. Ma anche i paesi “rigoristi” (come i Paesi Bassi) hanno dovuto accettare un impegno di miliardi per affrontare congiuntamente la crisi Coronavirus.