Aila e due benefattori donano guanti, mascherine e gel per il carcere di Como

Tra i luoghi più a rischio di sviluppare focolai di coronavirus ci sono sicuramente le carceri, ed è partendo da questa consapevolezza che Aila – Associazione italiana lotta agli abusi, guidata dalla presidente Ada Orsatti, ha promosso un’iniziativa per la raccolta di dispositivi di protezione individuale da donare al carcere di Como.

A raccogliere subito l’appello di Aila sono stati il farmacista di Breccia (Co) Guido Dimitri, che ha donato un kit composto da numerose scatole di guanti in lattice per la Polizia penitenziaria e confezioni di gel disinfettante con relativi dispenser.

Dal comandante della Polizia locale di Montano Lucino (Co) Milko Tagliabue sono arrivate in dono 690 mascherine omologate lavabili e riutilizzabili fino a 150 volte, che – è stato calcolato – copriranno il fabbisogno di agenti, maestranze e detenuti per 5 mesi.

Questa mattina sono state consegnate al carcere del Bassone le prime forniture, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi e del Difensore regionale e Garante regionale dei detenuti Carlo Lio.

“Gesti di encomiabile altruismo – commenta la presidente di Aila Ada Orsatti – Ringrazio di cuore questi generosi benefattori”.