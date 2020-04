Fino al 30 aprile sosta libera per il personale sanitario e per chi consegna spesa e farmaci

Il sindaco Davide Galimberti ha firmato giovedì scorso l’ordinanza con cui vengono prorogate al 30 aprile le misure straordinarie che riguardano le agevolazioni in materia di mobilità per chi è impegnato in prima linea per contrastare la diffusione del virus covid- 19.

Fino alle fine della crisi sanitaria sarà dunque consentito l’accesso libero sulle corsie preferenziali per chi fa le consegne ad anziani e persone sole come la protezione civile e le altre associazioni di volontariato impegnate nel servizio, per il personale medico, infermieri tutto il personale sanitario e ausiliario, e per le Forze dell’ordine nonché per chi effettua consegne a domicilio di beni prima necessità e farmaci.

E ancora, sosta libera per tutti i lavoratori negli ospedali, per le forze dell’ordine di Varese e i volontari che consegnano la spesa a domicilio. Dunque un provvedimento che si rivolge a tutta la struttura in queste ore impegnata nell’emergenza.

Per le persone coinvolte basterà esporre sul cruscotto copia dell’iscrizione all’ordine professionale o autorizzazione dell’ente per cui si presta servizio (polizia, struttura sanitaria, protezione civile).