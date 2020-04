Al Pirellone Fratelli d’Italia si smarca dall’ordine del giorno leghista sull’autonomia

Fratelli d’Italia non ha firmato l’Ordine del Giorno presentato oggi in Consiglio dalla Lega che impegna la Giunta a sollecitare il Governo ad accogliere tutte le istanze contenute nel dossier del 2018 nell’ambito del regionalismo differenziato.

“Abbiamo sempre appoggiato in Regione questa battaglia sull’autonomia, quando prevedeva atti utili e concreti, e continueremo a farlo in futuro, ma non ci sembra questo il momento di inasprire le polemiche e offrire al Governo alibi per non rispondere alle necessità della Lombardia. Per questo non abbiamo partecipato al voto”.

Lo dichiarano gli assessori regionali Riccardo De Corato e Lara Magoni e i consiglieri regionali Franco Lucente, Barbara Mazzali e Federico Romani.

“Nel bel mezzo dell’emergenza Covid riteniamo che le priorità siano altre – spiegano gli esponenti FdI -. Il governo deve aiutarci nell’emergenza sanitaria e deve essere presente concretamente per la ripresa economica. Ricordiamo tra l’altro che in questi due anni i Governi che si sono succeduti non hanno portato a termine provvedimenti efficaci in questo campo. Avremo tempo per cambiare l’Italia ma prima usciamo da questo momento drammatico”.