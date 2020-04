Al Tg2 la Rsa di Morosolo, esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato

Tra le tante brutte notizie che circolano in provincia di Varese, ma non solo, con argomento le Rsa e le Rsd, case di riposo per anziani o disabili dove il coronavirus sta mietendo vittime e creando vere e proprie tragedie, ci sono anche alcuni esempi virtuosi.

Il Tg2 di martedì 14 aprile (ore 20.30), in un servizio che ha preso spunto proprio da un caso negativo, quello del Pio Albergo Trivulzio di Milano, ha scelto come esempio positivo la Residenza Cardinal Colombo di Morosolo (frazione di Casciago), del gruppo della Fondazione Colleoni De Maestri, struttura che accoglie in regime d’accreditamento con Regione Lombarda 70 posti letto RSA e occupa una sessantina di dipendenti tra medici, infermieri, operatori socio sanitari e altre figure.

A spiegare cosa è stato fatto è stata Chiara Ferrari, medico responsabile della struttura di Morosolo: «In accordo col Comune di Casciago siamo partiti un po’ in anticipo con le procedure di prevenzione dei nostri ospiti e del personale, abbiamo messo in atto serie di difese e dal 5 abbiamo chiuso la struttura».

La Rsa di Morosolo, che ha ospiti con una età media di 87 anni, ha provveduto con una serie di iniziative e accorgimenti per mantenere gli ospiti collegati, seppur a distanza, con i propri parenti: videochiamate, telefonate, momenti di aggregazione che in queste settimane hanno fatto sentire gli anziani meno soli e i propri cari più sicuri, pur senza poter entrare fisicamente in casa di riposo.

«È un orgoglio per noi che l’esempio della casa di riposo Cardinal Colomboe del Comune di Casciago siano stati citati quale modello di diligente collaborazione tra pubblico e privato – commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Il merito va anche a Regione Lombardia che, con il provvedimento adottato, ha lasciato spazio anche alle amministrazioni locali».