Al via la nuova edizione del concorso “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino”

Al via oggi la quattordicesima edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” organizzato dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino”di Ispra, cittadina sul Lago Maggiore, assieme ad altri partners privati. Confermate le due categorie in gara ovvero giovani ed adulti per le due sezioni poesia e lettera o racconto di 900 parole a tema d’amore: fra le novità di questa edizione l’innalzamento della categoria giovani fini ai 19 anni di età. Gli scrittori potranno inviare le loro opere fino a domenica 31 gennaio 2021 utilizzando l’apposito form nell’area dedicata al premio sul sito www.amicimarioberrino.it.

Medesima scadenza e modalità anche per la terza edizione del “Premio Mario Berrino-Le Arti” che è sempre dedicato ai paesaggi di lago e di mare ad ideale unione fra Ispra ed Alassio con le due sezioni in gara ovvero fotografia e opere d’arte figurative. L’ ultima novità sociale è la partenza sempre oggi della newsletter, che sarà periodica, “Insieme” redatta dal direttivo e da varie personalità che daranno il loro contributo.

Nel primo numero la rubrica “lo scrigno di Vittoria” della giovane redattrice piacentina Vittoria Prazzoli, l’intervista ad Elisa Serafini, Presidente di Forum Economia Innovazione, divulgatrice economica per The Post Internazionale e sui principali canali televisivi, già assessore al Comune di Genova, il “premio alla memoria” al Maestro Mario Berrino nel centenario dalla nascita che sarà conferito a settembre ed infine, l’editoriale di benvenuto del direttivo isprese.