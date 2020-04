Alcol, hashish e marijuana: 4 le denunce dei carabinieri di Busto nel pattugliamento del 25 aprile

Alcol, hashish e marijuana. Tra il 24 e il 25 aprile, nell’ambito di un servizi di controllo, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno denunciato alcune persone, tra le quali molti giovani, perché trovate in possesso di stupefacenti.

Nel corso del pattugliamento che ha riguardato l’area di Busto nelle due giornate i carabinieri hanno individuato e denunciato un un ventenne di Ferno, incensurato, trovato in possesso sostanza stupefacente tipo marijuana peso complessivo di 1,52 grammi, un trentenne di Busto Arsizio operaio, pregiudicato, trovato in possesso di 5 grammi e mezzo di hashish e un 45 enne di Oleggio, disoccupato, incensurato, trovato in possesso di 0,2 grammi di hashish.

Sempre nel corso del servizio è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un ventenne di Vanzaghello, studente, incensurato.

Tutti sono stati sanzionati anche per aver violato i vigenti provvedimenti contrasto contaminazione covid-19.