Alla guida con patente sospesa, fermato dalla polizia locale

Un gruppo di ragazzi è stato fermato nel corso di uno dei tanti controlli mirati al rispetto dei divieti e delle limitazioni per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Da ulteriori accertamenti è risultato che il conducente del veicolo era alla guida con patente sospesa. Il fatto è accaduto nella serata di sabato 25 aprile. I giovani, originari del Piemonte e conosciuti alle forze dell’ordine sono stati fermati da una pattuglia della Polizia Locale di Sesto Calende.

I ragazzi non hanno saputo fornire alcuna spiegazione plausibile per giustificare la loro presenza nel territorio comunale.

Al conducente è stata contestata violazione per aver guidato con la patente sospesa. I ragazzi infine sono stati sanzionati per aver violato i divieti Covid.