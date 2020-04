Alla Liuc si “gareggia” sulla produzione di mascherine

La produzione e la distribuzione di mascherine è certamente uno dei temi più “caldi” di questa emergenza Coronavirus​: perché dunque non rendere protagonisti gli studenti universitari di una competizione basata proprio sulla strategia di questo tipo di aziende? Al via l’Health Care Management Contest, promosso dalla Liuc– Università Cattaneo, a cura dei docenti del percorso Health Care System Management della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale. Destinatari sono gli studenti del primo, secondo e terzo anno di ingegneria (di qualsiasi tipo) e di economia aziendale di tutta Italia.

La competizione si svolgerà naturalmente in distance, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams: gli studenti si sfideranno attorno alla simulazione del caso di un’azienda che produce mascherine fronteggiando problemi che riguardano la disponibilità dei materiali, la gestione delle scorte, la strategia produttiva, il tutto nel difficile contesto di un’epidemia, con una minore disponibilità di personale e gli inevitabili vincoli burocratici di una fase cosi delicata.