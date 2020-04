“Alla piazzola ecologica solo per vere necessità”

L’amministrazione comunale di Castellanza ricorda che nel periodo di emergenza da Covid-19 la Piazzola di Raccolta Rifiuti di via Turati è aperta esclusivamente il venerdì mattina dalle 9 alle 12 per le utenze domestiche e al pomeriggio dalle 15.30 alle 18 per quelle non domestiche.

L’accesso è limitato alle sole necessità ugenfie e non differibili, quali per esempio il conferimento dell’erba tagliata e a rischio di fermentazione se lasciata in cumulo.

Per altre esigenze, quali per esempio il conferimento materiale vegetale frutto di potature o il conferimento di vecchi mobili e materiale non deperibile, si raccomanda per il momento di tenerlo presso la propria abitazione fino alla conclusione dell’emergenza, evitando di uscire di casa senza una giustificata motivazione.