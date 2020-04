Alle scuole di Busto arrivano 127mila euro per potenziare la didattica a distanza

Sono esattamente 127.038,83 i fondi che arriveranno a Busto Arsizio nel piano di potenziamento della didattica online. Per la Provincia di Varese, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha destinato oltre un milione di euro e di questi una buona fetta arriverà agli istituti bustocchi.

I fondi sono divisi in tre voci: piattaforme e strumenti digitali, connettività di rete e ai dispositivi digitali e infine formazione del personale scolastico.

A Busto Arsizio la scuola che riceverà più sostegno è il Verri con un totale superiore ai 13.000 euro mentre quella con meno risorse sarà l’Isituto Tommaseo con 8.287 euro. Fondi arriveranno anche all’ITE Tosi, la realtà che per prima in Italia avviò la didattica a distanza a soli due giorni dalla chiusura delle scuole.

Ecco, nel dettaglio, la distribuzione delle risorse per ogni scuola. Per ogni istituto la prima cifra è quella che fa riferimento alle “risorse per piattaforme e strumenti digitali”, la seconda per le “risorse per dispositivi digitali e connettività di rete” e la terza è quella dedicata a “risorse per formazione del personale scolastico”. La quarta cifra, in grassetto, è quella del totale destinato a quella scuola, dato dalla somma delle voci precedenti

“N. TOMMASEO” BUSTO ARSIZIO 1.021,20 € 6.755,80 € 510,60 € 8.287,60 €

IC BUSTO A. ” G.A BOSSI” BUSTO ARSIZIO 1.186,00 € 7.447,94 € 593,00 € 9.226,94 €

I.C. BUSTO A. ” BERTACCHI” BUSTO ARSIZIO 1.191,75 € 8.705,45 € 595,87 € 10.493,07 €

I.C. BUSTO A.”PERTINI” BUSTO ARSIZIO 1.140,74 € 8.491,22 € 570,37 € 10.202,33 €

I.C. BUSTO A. “E. DE AMICIS” BUSTO ARSIZIO 1.200,90 € 8.743,90 € 600,45 € 10.545,25 €

I.C. BUSTO A. “GALILEI” BUSTO ARSIZIO 1.398,40 € 9.573,38 € 699,20 € 11.670,98 €

I.C. BUSTO A. “E. CRESPI” BUSTO ARSIZIO 1.373,55 € 9.469,01 € 686,77 € 11.529,33 €

DANIELE CRESPI BUSTO ARSIZIO 1.310,91 € 7.972,55 € 655,45 € 9.938,91 €

LICEO SCIENTIFICO “TOSI” – BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO 1.119,30 € 7.167,79 € 559,65 € 8.846,74 €

I.P.S.S.C.T. “P.VERRI” -BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO 1.701,18 € 10.845,07 € 850,59 € 13.396,84 €

L. ART. “CANDIANI” – BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO 1.382,84 € 8.274,67 € 691,42 € 10.348,93 €

“E.TOSI” BUSTO ARSIZIO 1.769,33 € 9.897,92 € 884,66 € 12.551,91 €