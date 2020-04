Ancora 36 nuovi casi nel Varesotto, In Lombardia i pazienti in ospedale sotto la soglia dei 9mila

Ancora 36 tamponi positivi in più in provincia di Varese. Nel report quotidiano di venerdì 24 aprile che interessa tutta la Lombardia i dati del Varesotto sono arrivati a 2.376 casi positivi (certificati da tampone). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 7 che portano il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza a 305 (foto: Asst Valle Olona).

Il dato totale dell’intera Lombardia è arrivato a 71.256 tamponi positivi, 1091 in più di ieri. Il totale dei tamponi positivi effettuato ad oggi è di 314.298.

Importante il dato sulle terapie intensive che fotografa definitivamente una situazione di calo costante con altri 34 posti occupati in meno che portano il numero totale dei pazienti ancora ricoverati a 756. Positivo anche il dato dei ricoverati in ospedale che con 401 persone in meno rispetto a ieri è sceso sotto la soglia dei 9mila a 8.791. In tutta la Lombardia i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 166 che portano il tragico bilancio a 13.106 lombardi che hanno perso la vita.

I 20 comuni del Varesotto più colpiti

BUSTO ARSIZIO 244

VARESE 218

SARONNO 139

GALLARATE 135

LAVENO-MOMBELLO 111

COCQUIO-TREVISAGO 104

MALNATE 97

CARONNO PERTUSELLA 74

SOMMA LOMBARDO 60

TRADATE 60

CASTELLANZA 55

GORLA MINORE 53

CASSANO MAGNAGO 47

LONATE POZZOLO 43

OLGIATE OLONA 33

CARDANO AL CAMPO 30

ORIGGIO 29

VERGIATE 26

FERNO 26

SAMARATE 25

Il dati per province lombarde

Bergamo 11.002 +56

Brescia 12.475 +167

Como 2.871 +107

Cremona 5.867 +60

Lecco 2.149 +17

Lodi 2.836 +3

Monza Brianza 4.372 +55

Milano 17.689 +412

Mantova 3.057 +35

Pavia 3.991 +117

Sondrio 1.088 +32

Varese 2.376 +36

altro/in fase di verifica 1483