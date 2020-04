Animali domestici e coronavirus, è raro ma possono contrarre l’infezione: vanno protetti

Animali domestici e coronavirus. Il tema preoccupa chiunque abbia a casa un piccolo amico a quattro zampe ed è per questo che l’Istituto Superiore di Sanità ha rilasciato un report che si occupa nel dettaglio di questo tema.

Partiamo da un presupposto: gli animali da compagnia possono essere potenzialmente esposti al virus SARS-CoV-2 in ambito domestico e contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone infette.

È importante tuttavia specificare che a fronte di oltre 2,3 milioni di casi di COVID-19 riportati nell’uomo in tutto il mondo sono stati segnalati solo quattro animali (due cani e due gatti) con diagnosi certa per SARS-CoV-2 in condizioni naturali, altri invece sono stati testati in laboratori. Sta di fatto che l’infezione è possibile per cani, gatti e furetti.

Come spiega il report dell’ISS: “In taluni casi, il virus sembra aver dato luogo a malattia ed è verosimile che gli animali infetti possano eliminare virus vivo attraverso secreti ed escreti, in analogia a quanto avviene nell’uomo, e in linea con quanto suggerito dagli studi di infezione sperimentale. Ciononostante, allo stato attuale, non esistono evidenze che gli animali da compagnia svolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo di SARS-CoV-2. La diffusione epidemica del virus avviene per contatto interumano”.

Ad ogni modo, per proteggerli, è necessario adottare precauzioni per un accudimento sicuro, soprattutto se si è contagiati.

L’ultimo Rapporto Tecnico dell’ISS, realizzato dal Gruppo Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, fa il punto sugli studi più recenti relativi alla suscettibilità di alcune specie animali e offre indicazioni su come migliorare le conoscenze per la gestione degli animali da compagnia nell’attuale contesto epidemico.

In particolare le persone con diagnosi sospetta o confermata di COVID-19 dovrebbero evitare di avere contatti con gli animali presenti nel contesto domestico e non dovrebbero, nei limiti del possibile, occuparsi del loro accudimento.

Questo dovrebbe essere assicurato prioritariamente grazie all’aiuto di un familiare o convivente e in caso di necessità, prevedendo il ricorso ad aiuti esterni. Gli aiuti esterni dovrebbero adottare misure di protezione individuali e procedure che permettano di minimizzare il rischio di esposizione diretto (contatto con le persone presenti nel nucleo abitativo) o indiretto (contatto con l’ambiente abitativo).

Gli aiuti esterni devono essere informati in anticipo se l’animale di cui si prendono cura appartiene ad un nucleo in cui vivono o hanno vissuto persone con sospetta o confermata COVID-19.

Insomma, non ci sono evidenze del fatto che gli animali domestici possano contribuire alla diffusione dell’infezione ma, seppur ci siano pochissimi casi, possono contrarre il virus e avere sintomi.

A tal proposito il documento dell’Istituto Superiore di Sanità riporta il caso di un gatto ammalato in Belgio.