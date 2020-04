Arexons dona 20.000 confezioni di detergenti igienizzanti agli ospedali lombardi

Arexons, azienda italiana da quasi 100 anni leader nei prodotti per la cura dell’auto, il fai da te e l’industria, offre il proprio contributo alla gestione dell’emergenza legata alla diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV-2 in Italia, donando 20.000 confezioni di detergente igienizzante per superfici agli ospedali della Regione Lombardia.

Consci dell’importanza che ognuno faccia la propria parte in questo momento di difficoltà, Arexons ha convertito la normale produzione e creato in questi giorni, nei propri stabilimenti di Cernusco sul Naviglio, Fulcron Detergente Igienizzante, un prodotto specificatamente studiato per questa emergenza e in linea con quanto raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità per la neutralizzazione del virus dalle superfici, oltre che essere un reale supporto per gli ospedali impegnati in questa battaglia.

Si tratta nello specifico di un detergente multi-uso e multi-superficie, a base di etanolo in altissima concentrazione. È un prodotto idoneo all’igienizzazione di molteplici superfici quali tavoli, sedie, porte, finestre, arredi in genere, vassoi, vetri e specchi. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, le 20.000 confezioni di detergenti igienizzanti sono ora in distribuzione presso le strutture ospedaliere coinvolte.

Con questo gesto, Arexons desidera offrire il proprio sostegno per fronteggiare la carenza di materiale sanitario, oltre che supportare chi, in prima linea, si trova a gestire tutti gli interventi necessari al contenimento e alla cura del contagio.

«Stiamo affrontando un momento delicato e una situazione sicuramente difficile. Crediamo però che sia doveroso, soprattutto in momenti come questi, dare il proprio contributo con i mezzi che si hanno a disposizione – ha dichiarato Mario Patrick Parenti, CEO di Arexons -. Siamo orgogliosi di poter sostenere gli ospedali della nostra città e della Regione, tra le più colpite d’Europa, con la donazione di migliaia di confezioni a marchio Fulcron di detergente igienizzante per superfici. In pochissimo tempo abbiamo convertito parte della nostra produzione per rispondere alle esigenze che le strutture sanitarie si trovano ora ad affrontare. Gli sforzi di chi è impegnato in prima persona a combattere questa epidemia, devono essere onorati e supportati da gesti collettivi e altruisti. Solo restando uniti possiamo vincere».