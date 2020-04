Arrivano 20mila mascherine per gli addetti delle ferrovie

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha consegnato oggi 31mila mascherine destinate agli operatori di Trenord e Ferrovienord.

La distribuzione è avvenuta nell’impianto di manutenzione di Fiorenza Porta est, presente anche l’amministratore delegato di Trenord Marco Piuri. Sono 20mila i dispositivi destinati a macchinisti e personale viaggiante di Trenord, 11mila quelli destinati agli addetti di Ferrovienord.

«La distribuzione gratuita delle mascherine – ha detto l’assessore Terzi – è un contributo della Regione per garantire maggior sicurezza agli operatori del servizio ferroviario. Utilizzare questi dispositivi è fondamentale. I rifornimenti gratuiti sono un modo per tutelare e ringraziare chi, come macchinisti, controllori e addetti, lavora ogni giorno per assicurare la mobilità dei lombardi e lo farà, ancora di più, con la ripartenza delle attività ordinarie. Come Regione stiamo garantendo approvvigionamenti importanti per il settore dei trasporti: le 31.000 mascherine odierne si aggiungono alle 200.000 già consegnate questa settimana alle Agenzie del Tpl e domani sarà la volta della prima consegna destinata ai tassisti».