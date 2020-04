In arrivo dal 27 aprile altre mascherine e liquido igienizzante per i cittadini del Varesotto

Da lunedì 27 aprile sarà disponibile una nuova fornitura di mascherine per i cittadini della provincia di Varese. Si tratta di 284.000 mascherine chirurgiche arrivate dalla Regione e di 49.500 mascherine donate dall’azienda cinese Nanjing TICA Climate solutions Co., insieme a Exergy International, azienda italiana parte del gruppo cinese con sede ad Olgiate Olona.

I dispositivi di protezione individuale saranno consegnati dalla Protezione civile provinciale ai Comuni, in quantitativi differenziati in base al numero di abitanti.

Nella stessa giornata, nella sede operativa della Protezione civile di Malnate, i comuni potranno ritirare anche la Polichina, il liquido igienizzante per le mani realizzato presso i laboratori del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano, secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

«La Polichina (Poli sta per Politecnico, china è il diminutivo del disinfettante originale Amuchina) è un dispositivo di protezione individuale a tutti gli effetti, come i guanti, le mascherine e i calzari – spiega Alberto Barcaro, consigliere delegato alla Protezione civile – Anche i prezzi di questo Dpi, nelle ultime settimane, hanno subìto una crescita vertiginosa; ma, grazie al Politecnico che ne ha donato un quantitativo consistente alla Provincia di Varese, i comuni potranno averlo gratuitamente, in quantitativi che vanno da un massimo di 55 litri per i comuni più grandi, a un minimo di 3 litri per i comuni più piccoli».

«Sono convinto che anche la Polichina possa rappresentare un concreto e tangibile contributo nella lotta comune al virus, ma il progetto ha bisogno del sostegno di tutti, soprattutto per contribuire all’acquisto delle materie prime. A tal fine, indico a chi desidera fornire un contributo volontario, piccolo o grande che sia, il seguente indirizzo: https://sostieni.polimi.it/it/dona-ora», aggiunge Barcaro.

Saranno i sindaci a stabilire con quali modalità distribuire le mascherine alla cittadinanza, come già avvenuto per le due forniture regionali dei giorni scorsi. A discrezione dei sindaci anche la definizione dei luoghi in cui saranno posizionati gli eventuali dispenser per la distribuzione del liquido disinfettante.

«Un ringraziamento alla Regione Lombardia, al presidente Fontana per il lavoro svolto, ma anche all’assessore Foroni che anche in queste settimane è sempre stato vicino al territorio, come dimostra anche la sua visita all’area cargo di Malpensa di qualche giorno fa – conclude il consigliere – Colgo l’occasione per ringraziare i volontari di Protezione civile che da qualche giorno sono impegnati in un ulteriore servizio, organizzato di concerto con la Prefettura e l’ Asst Valle Olona: la rilevazione della temperatura ai cittadini che entrano nei presidi ospedalieri di Busto, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo. Il servizio, molto prezioso per arginare il contagio, si svolge tutti i giorni, grazie a una decina di volontari, presenti con il consueto spirito di collaborazione a tutti gli ingressi degli ospedali».