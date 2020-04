“Assalto” al sito dell’Inps, il sistema informatico va in tilt

Non c’era nessun click day e nemmeno un ordine cronologico ma appena è stata data la possibilità ai cittadini di inoltrare la domanda, il sito dell’Inps è stato preso d’assalto per la richiesta del bonus da 600 euro, con una media di 100 domande al secondo (fonte Ansa). In alcuni casi ci sono state segnalazioni di utenti che hanno avuto accesso al profilo sbagliato, cioè di altre persone.

Ricordiamo: le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi e non c’è una graduatoria.