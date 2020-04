Astuti (Pd): “Nelle Rsa si sta consumando un dramma, subito tamponi a ospiti e personale”

La situazione in molte case di riposo e case di cura è preoccupante. Il grido d’allarme è sollevato da Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico: «Lo diciamo da settimane e ora è diventata una triste realtà: nelle case di riposo non c’è stata sufficiente attenzione da parte dell’ATS e anzi, la Regione ha addirittura deliberato ai primi di marzo che i pazienti Covid dovessero essere inviati anche nelle RSA».

«Ora la situazione è drammatica e bisogna al più presto correre ai ripari, come chiedono all’unisono sia i sindacati, sia l’associazione delle Rsa, Uneba. Il contagio nelle case di riposo e anche nei centri residenziali per disabili va fermato subito con una campagna straordinaria di tamponi a tutti gli ospiti, al personale sociosanitario e a tutto il personale che opera all’interno delle strutture – sottolinea Astuti -. Ma c’è un secondo problema: tante RSA e RSD si trovano senza personale, che è a casa malato, ma non possono avere accesso alle graduatorie regionali per medici e infermieri approntate nel corso dell’emergenza. Avanti così e nelle case di riposo bisognerà mandare l’esercito. La Regione permetta a RSA e RSD di accedere alle graduatorie e di sostituire medici e infermieri in malattia».