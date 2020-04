“Atlete”, riflettori accesi sulle protagoniste dello sport femminile

(d. f.) Gli appassionati di sport dovranno fare a meno, per un po’ di tempo, di assistere alle imprese dei propri beniamini sia dal vivo sia in televisione. Noi siamo tra quelli, ovviamente. E così, per ovviare a questa mancanza, proponiamo l’ascolto di alcuni podcast a tema sportivo che ci sono piaciuti, che ci hanno colpito, che abbiamo “testato” per voi. Ne pubblicheremo uno alla settimana, tra il venerdì e il sabato, così avrete tempo di ascoltare tutte le puntate prima di “attaccare” il successivo. Buon ascolto. E, per suggerimenti, scriveteci a sport@varesenews.it

ATLETE – di Donna Moderna

Come a ogni edizione precedente dei Giochi Olimpici, tutti noi saremo davanti alla tv in occasione delle gare di Tokyo 2020 (anche se ciò avverrà nel 2021, con un anno di ritardo rispetto al previsto). Giorni in cui impareremo a conoscere carriere, qualità, caratteristiche di tanti atleti ed atlete per cui faremo un tifo indiavolato rischiando però – accade a ogni edizione – di dimenticare le loro gesta poche settimane dopo. Un problema, questo, che è ancora più sentito in campo femminile: l’Italia esprime un gran numero di campionesse, ma sono poche quelle in grado di restare con costanza sulle prime pagine dei giornali.

Proprio un giornale, però – Donna Moderna – ha avviato un progetto tutto dedicato allo sport “rosa”: accanto a una corposa parte narrativa, disponibile anche sul sito, è stato creato anche un podcast che si chiama “Atlete” e che aiuta gli appassionati ad approfondire le storie di alcune campionesse che meritano, per diverse ragioni, di essere conosciute meglio.

Nelle cinque puntate a disposizione fino a ora, “Atlete” tocca altrettante discipline e descrive – con interviste alle protagoniste – ragazze capaci di fare scelte decise e significative: la più nota al grande pubblico è probabilmente la tuffatrice Francesca Dellapé, argento olimpico in coppia con la più famosa Tania Cagnotto con la quale ha condiviso tante esperienze pubbliche e private. Ma ci sono anche la calciatrice azzurra e della Juventus, Sara Gama, volata anche all’estero per salire di livello, la karateka Sara Cardin che lavora in palestra con il marito-allenatore e che ha scelto (spinta dal nonno) una disciplina così particolare. Stessa cosa per Camilla Ferzacca, salita sulle moto da enduro per emergere in uno sport quasi esclusivamente maschile. E ancora la “Draga” Chiara Negrini, pallavolista non poi così famosa (anche se, da queste parti, l’abbiamo vista in maglia Villa Cortese) che a differenza di molte colleghe ha preso molte decisioni relative alla propria carriera subordinandole alla famiglia e alla nascita di una figlia.

Il format di “Atlete” prevede interviste alle protagoniste, intervallate da qualche intervento esterno e da una narrazione attenta ed efficace. Ci resta un solo appunto da fare: nel podcast si sostiene la necessità, per queste campionesse, di introdurre il regime professionistico. Seguendo da vicino su VareseNews le vicende della pallacanestro (unico sport di squadra oltre al calcio ad avere lo status di “pro”), ci siamo convinti che questa non sia la panacea di tutti i mali, anzi. Però ciò fa parte della discussione e, questo è certo, l’attuale regime di finto dilettantismo va superato e cambiato: le atlete (e in certi casi anche i colleghi uomini) hanno bisogno di garanzie, perché non si possono chiedere loro medaglie olimpiche e mondiali dando in cambio incertezza sul futuro.

LA SCHEDA Numero puntate: 5

Di: Donna Moderna

Condotto da: Gianluca Ferraris

Produzione: Piano P

