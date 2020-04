Avenia: “Con Bonomi per far uscire l’Italia dall’emergenza”

«Congratulazioni a Carlo Bonomi, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, consapevoli che la sua presidenza sarà segnata da un forte impegno per portare fuori l’Italia dall’emergenza e far ripartire l’economia su basi innovative». Così il presidente di Confindustria Digitale, Cesare Avenia, in merito all’elezione di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria, verso il quale assicura la piena collaborazione della federazione delle imprese dell’Ict. «Sappiamo – continua Avenia – che la qualificata e costante attenzione ai temi della digitalizzazione, delle competenze, dell’industria 4.0, delle nuove tecnologie nella società e nella Pa, dimostrata da Bonomi come presidente di Assolombarda, costituisce la più solida premessa affinché Confindustria si faccia da subito promotore di una nuova stagione di cambiamenti strutturali e modernizzazioni di cui il Paese ha urgente bisogno».