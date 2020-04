Aziende e negozi, è il momento di farsi vedere e sentire. #InsiemeCeLaFaremo

Dall’inizio della crisi dovuta al Coronavirus, molte aziende e negozi hanno giustamente “tirato i remi in barca”. VareseNews, con il suo nuovo network di giornali V2Media (che comprende anche LegnanoNews, SaronnoNews, VerbanoNews, MalpensaNews) non si è tirata indietro e ha continuato a proporre iniziative anche per attività commerciali, in maniera totalmente gratuita: spazi banner per raccolta fondi Regione Lombardia, mappe e banner per le consegne a domicilio, articoli per aziende e loro servizi. Tutto con un solo obiettivo: unire il territorio, farlo sentire vivo, sostenere chi è in difficoltà e stargli vicino. #AndràTuttoBene per noi non è solo uno slogan, perché siamo convinti che #InsiemeCeLaFaremo. Proprio per questo, oggi, ci sentiamo di mettere campo una proposta che sia abbia una doppia finalità: commerciale e solidale.

In questo periodo non serve acquistare un banner o una notizia sponsorizzata solo per promuovere un prodotto o vendere qualcosa; può essere utile anche solo per far sentire la propria presenza, dare coraggio, far sentire che ci siete, che siete presenti, che non vi arrendete, che siete vicini al territorio e alla sua comunità di lettori.

La proposta nel dettaglio

Dall’inizio di questa crisi tutto il gruppo V2Media (VareseNews, LegnanoNews, SaronnoNews, VerbanoNews, MalpensaNews) ha totalizzato in media circa 700.000 pagine viste al giorno (che in seguito chiameremo volgarmente e per semplicità IMPRESSION).

Il normale listino per la vendita di spazi pubblicitari (BANNER) viene quindi ampliato, proponendo così spazi a “mobili” a impression (il tuo banner può essere usato in diverse posizioni del giornale). Ovvero, è possibile acquistare, a prezzo ridotto, un pacchetto di IMPRESSION che vengono calcolate solo quando il lettore vede il vostro banner in una determinata sezione del giornale. Sezione, o sezioni, che potete anche scegliere (tranne l’homepage).

I valori delle impression?

Possiamo garantire, ad esempio, che con 90 euro + IVA si possono avere circa 50.000 impression, ovvero visualizzazioni del vostro banner. Ma si possono chiedere anche maggiori impression con ulteriori sconti. Inoltre, se avete problemi a realizzare la grafica, non vi preoccupate, ci pensiamo noi, senza nessun costo aggiuntivo.

Per avere un preventivo personalizzato con un vostro budget, basta compilare il form che trovate alla fine di questo articolo.

La notizia sponsorizzata, offerta speciale #InsiemeCeLaFaremo

La notizia sponsorizzata è una vetrina particolare che permette ad aziende e negozi di raccontare chi sono, presentare le proprie offerte, o semplicemente raccontare la propria storia. Questa forma di visibilità ha 2 giorni di visibilità garantiti in homepage più un passaggio sulla nostra pagina Facebook da 200mila fan.

Normalmente la notizia sponsorizzata ha un valore di 400 € + IVA. In questo momento e per tutto il mese di aprile la proponiamo a 300 € + IVA.

Per essere ricontattato compila il seguente form o scrivi una mail a marketing@varesenews.it.