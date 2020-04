Bancarelle, gel disinfettante e un po’ di pazienza: debutta il “nuovo” mercato di Arcisate

C’era attesa per la riapertura del mercato di Arcisate in versione Covid-19. Attesa da parte dei cittadini, che non vedevano l’ora di tornare, attesa da parte degli operatori e anche da parte dell’Amministrazione che aveva preparato tutto con cura. E la prima edizione del “nuovo” mercato ha funzionato.

«E’ andato tutto bene – dice il sindaco Gianluca Cavalluzzzi – Abbiamo registrato circa 120 accessi in tutta la mattinata e quasi tutti si sono regolarmente presentati con mascherina e guanti, si sono sottoposti alla misurazione della temperatura e hanno compreso il meccanismo di entrata e uscita su percorsi differenziati. A chi non aveva i guanti questi sono stati forniti dagli operatori del mercato e tutti hanno rispettato le distanze di sicurezza. Insomma, bilancio sicuramente positivo».

Sul posto, a controllare che tutto si svolgesse regolarmente volontari della Protezione civile e agenti della Polizia locale.

Adesso il mercato si prepara ad un’ulteriore evoluzione: «Dal momento che settimana prossima ci si potrà muovere con meno restrizioni e pensiamo che vengano clienti anche da altri paesi abbiamo pensato di allungare l’orario anche al pomeriggio, per evitare code e assembramenti e distribuire meglio gli accessi. Tutti gli operatori si sono detti disponibili, a parte chi vende il pesce perché il ghiaccio non resiste oltre un certo numero di ore.Dovrebbe esserci anche un banchetto in più».

Per gli operatori, tutti dotati di dispositivi di protezione, un ritorno forse un po’ surreale, in uno spazio insolitamente grande e con i clienti rarefatti dalle distanze di sicurezza. Qualcuno, super organizzato, ha anche offerto ai clienti gel disinfettante, e tutti sono sembrati molto contenti di tornare finalmente a lavorare.

Soddisfatti anche gli utenti, che pure si sono dovuti munire di un po’ di pazienza ed accettare di attendere in coda il loro turno per entrare. Un piccolo prezzo da pagare per questo inizio di riavvicinamento alla normalità.