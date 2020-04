Benefattori donano le mascherine, il comune le distribuisce agli over 65 anni

Nuove mascherine in arrivo nel comune di Luvinate. Ulteriori donazioni da parte di ‘Confezioni Andrea Group’ e di un benefattore luvinatese, in tutto 200 mascherine che vanno a sommarsi a quelle pervenute da ‘Maghetti’ e ‘Aime’. Per questo motivo si provvederà nei prossimi giorni alla consegna, casa per casa, di una mascherina a tutti i quasi 400 luvinatesi over 65enni.

LA CONSEGNA – Grazie ai volontari del Comune e alle donne e uomini di Protezione Civile impegnati sul campo si procederà nei prossimi giorni alla distribuzione, casa per casa, alle persone interessate indicate dal Comune (residenti ed over 65).

“GRAZIE AI DONATORI. AVANTI CON LA RACCOLTA’ – Continua intanto la raccolta cibo di alimenti non deteriorabili. I cittadini possono consegnare le proprie donazioni in Comune e la Protezione Civile provvede alla consegna in Parrocchia, che si occupa poi dello smistamento alle persone in difficoltà. «In settimana sono stati già consegnati i primi sacchetti, anche a Luvinate. Si tratta di segni davvero belli e preziosi. Grazie ai benefattori».