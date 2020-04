Bloccati a Orlando, domenica un volo per rientrare in Italia

I ragazzi italiani rimasti bloccati ad Orlando potranno rientrare nelle loro case domenica prossima.

A comunicarlo è il Senatore del PD Alessandro Alfieri: «Per coloro che non sono ancora riusciti a rientrare con gli altri voli è in programmazione un volo Neos per domenica prossima. I biglietti sono stati messi in vendita sul sito della compagnia area nel pomeriggio. Il volo partirà direttamente da Orlando e farà uno scalo a Fiumicino per poi proseguire per Malpensa».

I cittadini italiani sono rimasti bloccati ad Orlando dove si trovavano per lavorare nel parco giochi DisneyWorld che ha chiuso per le misure della pandemia del Coronavirus. Tra di loro c’è anche un ragazzo di Samarate, Riccardo Poloni.