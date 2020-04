Bticino, da oggi 30 dipendenti già al lavoro. Tutti gli altri il 27 aprile

La direzione di Bticino, azienda del gruppo francese Legrand, e il sindacato dei lavoratori metalmeccanici hanno trovato un accordo per la ripresa della produzione. Si inizierà già da oggi, giovedì 23 aprile, con 30 lavoratori, già allertati dall’azienda, che ripristineranno alcuni impianti per permettere la ripresa di alcune attività per settimana prossima. Una presenza prolungata a venerdì se necessario,

Sono esclusi dalla ripresa della prossima settimana e rientreranno invece il 4 maggio i reparti di verniciatura, interserie, prototipi e zama. Due addetti alla pressa del reparto componenti verniciati e già avvisati si alterneranno per turno per garantire alcune attività necessarie .

Tutti gli atri lavoratori riprenderanno il lavoro il 27 aprile

Gli impiegati riprenderanno il 4 maggio. Le parti si sono impegnate ad aggiornarsi ai primi giorni della prossima settimana per definire il ripristino delle attività.