Buoni spesa per 421 nuclei familiari, varranno dai 150 ai 450 euro

Sono 421 i nuclei familiari che stanno ottenendo i buoni spesa dal Comune di Busto Arsizio suddivisi in quattro categorie suddivise in base al numero dei componenti.

Si parte dai 150 euro di buono per i nuclei composti da una sola persona, ai 250 per i nuclei composti da due persone, ai 350 per i nuclei da 3 componenti e i 450 euro per le famiglie di 4 o più persone.

La realizzazione dei buoni è stata affidata alla Pellegrini con l’indicazione di realizzarli in tagli da 25 euro l’uno. In tutto verranno distribuiti direttamente alle famiglie 138 mila euro degli oltre 400 mila stanziati dal governo per la città di Busto Arsizio. Altri 100 mila verranno dati ad alcune associazioni caritatevoli che operano in città per acquistare beni alimentari a favore delle famiglie che seguono.

L’amministrazione si riserva di incrementare l’importo dei buoni da ordinare con successivi atti anche in relazione alla quota dei fondi che saranno destinate all’acquisto e la distribuzione dei beni alimentari effettuati tramite gli Enti del Terzo Settore.