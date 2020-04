Buoni spesa, aiutate 30 famiglie a Casciago. Ed arriva il terzo bando

Sono una trentina le famiglie che hanno beneficiato del buono spesa a Casciago.

È questo il dato fornito dal sindaco Mirko Reto. Il Comune ha destinato i 19573 euro trasferiti dallo Stato, attraverso la protezione civile, per far fronte alle primissime necessità alimentari con i “buoni spesa” per quei cittadini che a causa dell’emergenza da Covid-19 non riescono più a garantire il proprio sostentamento.

Ogni buono è costituito da 150 euro per 1 persona, 250 euro per 2 persone, 350 per 3 con aumento di 50 euro per ogni elemento aggiuntivo nel nucleo famigliare; sono spendibili nei punti vendita della grande distribuzione (Esselunga, Tigros, Lidl) e nei negozi di Casciago e Morosolo (Macelleria Zaroli, Gastronomia Soul Food e Il Ronco). QUI tutte le informazioni.

«Dal 28 aprile uscirà un nuovo avviso pubblico (il terzo) per il nostro Comune e ci sarà la possibilità di fare richiesta per le persone che ne avranno necessità e avranno i requisiti necessari per poter accedere a questa forma di sostegno – spiega Reto -. Grazie allo sconto ricevuto da un supermercato, pari al 15% della spesa, possiamo aumentare il budget a nostra disposizione e aiutare più persone. Speriamo di essere di supporto in questi momenti di difficoltà».