Buoni spesa alimentare, la procedura per gli esercizi commerciali

Il Comune di Gallarate ha acquistato buoni spesa alimentare delle società Day Ristoservice SpA di Bologna e Pellegrini SpA di Milano per fornirli alle famiglie in difficoltà per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a seguito dell’ordinanza di Protezione Civile 658 del 29/03/2020.

Ora il comune invita gli esercizi commerciali alimentari interessati a richiedere direttamente alle due società il convenzionamento – i riferimenti sono disponibili sui rispettivi siti web – che sarà effettuato dalle citate Società entro 48 ore dalla richiesta.

Qui il link per il sito della Day Ristoservice, e qui il sito della Pellegrini.