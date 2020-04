Buoni spesa dei poliziotti di Busto Arsizio donati alle famiglie in difficoltà

Non sono solo quelli che fanno i controlli sulle strade e danno le multe. I poliziotti di Busto Arsizio mostrano tutto il loro grande cuore e donano i loro buoni spesa per le famiglie di Busto Arsizio che stanno passando giorni, settimane davvero difficili.

A partire da ieri, venerdì santo e giorno della Festa della Polizia, hanno iniziato a consegnare i generi alimentari acquistati con le loro spettanze alle associazioni cittadine che si stanno occupando dell’emergenza alimentare: Caritas, Croce Rossa Italiana e parrocchie di Busto Arsizio, a rotazione e in base alle richieste, riceveranno beni alimentari di prima necessità che andranno a riempire le dispense di alcuni nuclei familiari fragili e che spesso sono costretti a vivere alla giornata.

L’iniziativa è stata abbracciata da tutto il commissariato, una quarantina tra agenti e dirigenti. Nel momento in cui le associazioni e le parrocchie hanno bisogno di alimenti, loro intervengono con i buoni spesa e acquistano il necessario.La prima consegna da 300 euro di spesa è stata fatta ieri in occasione della Festa della Polizia, nelle prossime settimane ne seguiranno altre.

«Ringrazio gli aiuti che ci sta dando il territorio attraverso le varie associazioni che, sotto forma di dispositivi di protezione, mascherine, guanti, ci stanno supportando nella nostra attività. Anche per questo motivo abbiamo deciso di restituire a nostra volta qualcosa, nel nostro piccolo, per contenere gli effetti di questa emergenza dal punto di vista economico, aiutando come possiamo» – ha commentato il dirigente del commissariato Franco Novati.