Buoni spesa in generi alimentari e una raccolta di donazioni: le proposte di Forza Italia Samarate

«Abbiamo appreso nei giorni scorsi dello stanziamento da parte del Governo di “buoni spesa” da assegnare ai cittadini più indigenti. Ben sappiamo che saranno gli uffici preposti ad individuare i destinatari di tale misura di sostegno; e nutriamo estrema fiducia nella professionalità dei dipendenti del settore servizi sociali dalle assistenti sociale a tutti i dipendenti comunali in questo delicato lavoro». A parlare è la consigliera Alessandra Cariglino, dalle file di Forza Italia Samarate.

Cariglino e tutto il gruppo di Forza Italia non ritiene essenziale, per il momento, la convocazione di commissioni o consigli comunali, ma «comunichiamo la nostra totale disponibilità qualora dovessero essere convocati. Tuttavia, come gruppo, vorremmo condividere con il sindaco Enrico Puricelli alcuni suggerimenti affinché possa valutarli».

Quanto ai buoni spesa stanziati chiedono, «qualora ciò non fosse già espressamente previsto dal testo del decreto», che possano essere trasformati direttamente in generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire ai cittadini bisognosi. «Inoltre, in questi giorni, molti cittadini samaratesi hanno manifestato la loro disponibilità nel voler fare donazioni per aiutare chi si trova in uno stato di difficoltà. Chiediamo di valutare la possibilità di organizzare una raccolta di generi alimentari – anche dividendo la raccolta per zone – e di prima necessità da far ritirare a domicilio, con tutte le cautele che la situazione impone, di attivare un conto corrente per una raccolta fondi da trasformare poi in buoni spesa da spendere presso i nostri commercianti».