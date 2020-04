Buoni spesa rifiutati all’Eurospin. “Non hanno accettato la convenzione”

«Salve, sono andata a fare la spesa con i buoni ricevuti dal comune ma non li accettano all’Eurospin potete sollecitare chi di dovere per far sì che una persona eviti di uscire di casa, faccia la coda , faccia la spesa e arrivata alla cassa, debba sentirsi dire: non li accettiamo e rivuotare la spesa nel carrello e uscire con i sacchetti vuoti?». A parlare è una cittadina di Gallarate che ha raccontato quanto le è accaduto nella giornata di ieri quando, buoni spesa alla mano, si è presentata alla cassa del supermercato Eurospin.

Non si tratta di un disservizio e tantomeno di un errore, come spiega il sindaco di Gallarate Andrea Cassani. «L’ordinanza e la comunicazione fatta sul sito del comune – spiega il Primo cittadino – riportano l’elenco dei negozi dove si possono spendere i buoni spesa. L‘Eurospin non è in quell’elenco perché non ha accettato il convenzionamento con Pellegrini e Day ristoservice».

Sul sito internet del comune di Gallarate è stato pubblicato l’elenco degli esercizi pubblici convenzionati per ricevere i buoni spesa ed anche l’elenco dei beneficiari che sono 629 per un totale di 250.300 euro. «Abbiamo cercato di includere il maggior numero di esercizi – continua Cassani – compresi i negozi di prossimità e quelli di asporto per favorire un po’ tutti e aiutare il più possibile le persone che ne hanno bisogno».

Qualche problema c’è stato anche con Esselunga, ma di tutt’altra natura. «Si è trattato di un disguido di comunicazione interna – conclude il sindaco – . Questa mattina il loro ufficio marketing ci ha dato conferma che tutto è stato risolto».