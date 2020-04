“Una cabina di regia guidata da Tito boeri per la ripartenza economica lombarda”

«Il nostro tessuto economico non sarà più come prima. Sarà estremamente diversa che dobbiamo riuscire a costruire insieme. Per farlo serve una cabina di regia per arrivare ad un piano solido per quando sarà il momento di ripartire. Tito Boeri è una figura che in questo può dare molto».

È il consigliere Pd Samuele Astuti a presentare la proposta del gruppo regionale del Partito Democratico lanciata in conferenza stampa a palazzo Pirelli a Milano.

«È urgente anche per l’economia costituire da subito una cabina di regia regionale che tenga insieme la politica e la scienza, come avviene per il piano sanitario – spiega Astuti -. Una cabina di regia dove lavorano sia maggioranza che opposizione ma che non può essere il Consiglio regionale perché serve uno strumento più snello in grado di arrivare tra qualche settimana alla realizzazione di un piano per quando sarà il momento delle prime riaperture».

«Tito Boeri – ha detto Astuti – è una persona che ha qualità tecniche e umane che possono aiutarci in questo percorso. A questa cabina di regia, inoltre, crediamo possa essere utile affiancare con un nuovo ruolo Finlombarda per accompagnare i progetti che si ritengano priorità per la ripartenza».