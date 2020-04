Calano sempre di più i pazienti in terapia intensiva, nel Varesotto 55 nuovi casi positivi

La diffusione dei dati sui tamponi positivi di martedì 21 aprile porta a 2.251 il numero dei contagiati in provincia di Varese, 55 in più dell’ultimo bollettino di lunedì.

(Leggi anche l’analisi dei dati comune per comune fatta in questo articolo)

Il dato più confortante di oggi sono quei 50 posti letti in più di terapia intensiva. Dopo la crescita costante della prima fase dell’emergenza e la discesa degli ultimi giorni questa riduzione consolida ancora di più la tendenza. In tutto i pazienti ancora seguiti nei reparti di massima intensità sono 851.

In tutta la Lombardia, a fronte di 277.197 tamponi eseguiti (+6.711 nell’ultimo giorno) i casi positivi sono saliti a 67.931 (+960 rispetto alle 24 ore precedenti) mentre il numero dei morti è cresciuto ancora di 203 vittime portando il totale dei lombardi che hanno perso la vita a causa di Covid-19 (secondo i dati ufficiali) a 12.579. I ricoverati non in terapia intensiva sono 9.805, ovvero 333 in meno rispetto a ieri.

I numeri nei 10 comuni più colpiti del Varesotto

BUSTO ARSIZIO 223

VARESE 212

SARONNO 134

GALLARATE 118

LAVENO-MOMBELLO 105

COCQUIO-TREVISAGO 103

MALNATE 95

CARONNO PERTUSELLA 73

TRADATE 60

SOMMA LOMBARDO 58

I casi per provincia

Bergamo: 10.788 (+50)

ieri: 10.738 (+49)

l’altro ieri: 10.689 (+60)

Brescia: 12.078 (+74)

ieri: 12.004 (+58)

l’altro ieri: 11.946 (+188)

Como: 2.592 (+42)

ieri: 2.550 (+62)

l’altro ieri: 2.488 (+49)

Cremona: 5.641 (+150)

ieri: 5.491 (+74)

l’altro ieri: 5.417 (+10)

Lecco: 2.093 (+13)

ieri: 2.080 (+8)

l’altro ieri: 2.072 (+42)

Lodi: 2.751 (+11)

ieri: 2.740 (+16)

l’altro ieri: 2.724 (+10)

Monza Brianza: 4.211 (+54)

ieri: 4.157 (+59)

l’altro ieri: 4.098 (+56)

Milano: 16.520 (+408)

ieri: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano citta’

l’altro ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano citta’

Mantova: 2.933 (+20)

ieri: 2.913 (+8)

l’altro ieri: 2.905 (+42)

Pavia: 3705 (+64)

ieri: 3.641 (+59)

l’altro ieri: 3.582 (+46)

Sondrio: 966 (+6)

ieri: 960 (+4)

l’altro ieri: 956 (+19)

Varese: 2.251 (+55)

ieri: 2.196 (+38)

l’altro ieri: 2.158 (+52)

I tamponi in corso di verifica sono 1.402.