Camera di commercio: censimento dei negozi aperti

Da Camera di Commercio un aiuto concreto a enti e associazioni impegnate, in queste ore, nel sostegno alla popolazione con la consegna della spesa e dei farmaci a chi è in difficoltà a causa del coronavirus.

A supporto di queste iniziative, Camera di Commercio nei giorni scorsi ha condotto un’indagine sugli esercizi commerciali di prima necessità. In particolare, si sono contattati tutti gli esercenti delle strutture che rientrano in questa categoria.

Si è così realizzato un servizio ad alta valenza di solidarietà nei confronti non solo dei cittadini in difficoltà, ma anche degli imprenditori. È ancor più importante, in questo periodo così problematico per tutti, essere al loro fianco, facendo conoscere le strutture che possono continuare nella loro preziosa opera a favore della popolazione, sulla base della normativa di allerta sanitaria con cui dobbiamo confrontarci.

Il progetto nasce da una collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese per l’attivazione del servizio gratuito “Pronto Spesa” ed è finalizzato ad assicurare la spesa a domicilio per soggetti anziani o in difficoltà, ma fornisce informazioni utili anche alla cittadinanza in generale. La ricerca poi si è allargata consentendo di accogliere in un unico punto iniziative similari realizzate da altri enti, Comuni e associazioni, quali Coldiretti e Confcommercio Ascom Busto Arsizio.

La risposta degli operatori interpellati è stata molto ampia e pronta: si sono così potuti mettere a disposizione del sistema socioeconomico territoriale gli elenchi di supermercati, farmacie, negozi di alimentari, di ortofrutta e di panetteria aperti al pubblico. Non mancano poi le indicazioni di attività agricole ed agrituristiche operative per chi può con servizi in negozio o con consegne a domicilio e uno spazio dedicato alle strutture di Busto Arsizio e dell’area del Medio Olona. E in più, sul portale – consultabile direttamente dalla home page del sito di Camera di Commercio www.va.camcom.it – è possibile trovare anche i servizi “Spesa a Casa Tua”, relativi ai Comuni di Varese e Malnate, l’iniziativa “Io Scelgo il Territorio”, riservata a produttori e rivenditori a km 0, e quelle di indicazioni dei “Servizi a Domicilio” pubblicate da Varesenews e Prealpina.

Oltre ai riferimenti degli esercizi commerciali, l’iniziativa ha censito giorni e orari di apertura e informazioni sulla consegna a domicilio. Ad arricchire i contenuti anche una mappa interattiva per localizzare più facilmente il singolo negozio.

Resta la possibilità di accogliere e inserire in questi elenchi ulteriori strutture: i titolari di attività che vogliano segnalare la propria operatività possono inviare un messaggio all’indirizzo comunicazione@va.camcom.it.