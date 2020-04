Cantiamo Bella Ciao alla finestra, l’invito del Comitato Antifascista per il 25 Aprile

Il Comitato Antifascista invita tutti a cantare “Bella ciao” dal balcone per celebrare il 25 Aprile 2020 a Busto Arsizio, nonostante la quarantena che ci costringe tutti a stare in casa. L’appuntamento è per sabato alle 11,00 dai balconi a cantare “bella ciao” e sventolare una bandiera, un drappo del colore della Liberazione e alle 15,00 i balconi si faranno piazze in tutta Italia intonando “bella ciao ” con l’Anpi e molte associazioni e singole persone hanno aderito all’iniziativa lanciata in città del Comitato Antifascista

Così commenta l’iniziativa lo storico rappresentante del comitato Elis Ferracini: «L’iniziativa nasce per festeggiare una volta di più la Liberazione, mandando un segnale dai luoghi in cui siamo, pur non potendoci vedere di persona. Chi vorrà, potrà mandare una propria foto scattata il 25 aprile al Circolo Gagarin, che aderisce all’iniziativa, all’indirizzo email resistiamoalbum@gmail.com, così che si possa far memoria della festa più bella che c’è attraverso i volti di tutti, pur in questo momento di difficoltà».

A REsìSTIAMO aderiscono:

Movimento Progetto PER Busto, AdL Varese Sindacato di Base, Emergency Busto A, Antifascisti Sempre, CGIL Fed. Varese, CDC Comitato Difesa della Costituzione Busto A., Ass. Eugenio Curiel, Cascina Burattana coop agr, Legambiente Busto A., PCI Fed Varese, Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Potere al Popolo Varese, Un’altra storia Varese, Anpi Arcisate e Bisuschio, MASCI, Medicina Democratica, Allegra Brigata, coop Il Villaggio in Città, Verdi Busto, Circolo Gagarin