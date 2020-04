Il milanese Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria. La votazione si è tenuta nel pomeriggio per via telematica e ha visto 123 voti su 183 complessivi a favore del nuovo presidente. Tecnicamente, Bonomi è stato “designato”, perché la nomina ufficiale ci sarà solo dopo il voto dell’assemblea generale che si terrà il prossimo 20 maggio. Bonomi succede al campano Vincenzo Boccia a guidare la più importante associazione degli industriali per il prossimo quadriennio.

“Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Il fatto poi – continua il governatore – di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione è per tutti noi un motivo di soddisfazione in più, così come proprio l’importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi”.