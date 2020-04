Carmen e Daniele: “Il coronavirus ha rimandato il nostro sogno di andare a vivere insieme”

Dopo quella di Alessia e della nipote di Anna, ecco la storia d’amore vissuta da Carmen e Daniele attraverso un telefono, dopo l’appello che vi abbiamo fatto per raccontare le vostre storie d’amore in quarantena.

Io e Daniele stiamo insieme da più di sei anni e, prima del fatidico decreto, avevamo deciso di “fare il passo” e andare a vivere insieme, ma ci siamo ritrovati bloccati nelle nostre case.

Durante il giorno ci sentiamo regolarmente tramite messaggi, lavoro permettendo.

La sera, invece, la dedichiamo completamente a noi. Ci videochiamiamo e…

Guardiamo serie tv entrambi con la tazza della tisana in mano, facciamo i nostri giochi da tavolo preferiti, improvvisiamo balletti e condividiamo letture e interessi, salutiamo le rispettive mamme, a volte discutiamo e poi facciamo pace.

Il sabato sera è la serata dedicata agli amici, ma ci sentiamo sempre per la buonanotte perchè Daniele crea delle storie al telefono per farmi addormentare.

Conoscendoci da anni ci capita spesso di finire la frase uno dell’altro o addirittura di anticipare le parole ancora non dette, di capire se uno dei due è triste o giù di morale ed è allora che creiamo video divertenti o giochi per tirarci su.

Per il mio compleanno mi è addirittura arrivato il regalo a casa!

È difficile non potersi abbracciare, consolare nei momenti tristi e sostenersi nelle difficoltà di ogni giorno, ma il nostro legame supera la lontananza.

L’ironia, la fantasia e l’affetto che ci lega ci permettono di vivere ogni sera come se fosse un appuntamento speciale.

Siamo sicuri che rivederci sarà come uscire di nuovo per la prima volta.