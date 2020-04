Caro Conte, la sconfitta è tua e non dell’opposizione

Caro Direttore

L’intervento del Presidente Conte alle 19,30 su RAI e altre TV mi ha deluso, preoccupato e mi ha lasciato piuttosto arrabbiato. Conte non può venire in televisione e spacciare per grande successo il flop suo e del suo ministro, Gualtieri, a Bruxelles. Il nostro Presidente del Consiglio accompagnato dal suo ministro delle Finanze andaron a Bruxelles, come i suonatori della favola, per suonare e furon duramente suonati. Da poveri allocchi si lasciaron turlupinare da Francia, Spagna e in parte dalla Germania, furon sbeffeggiati dai paesi “amici” dell’Est, maltrattati da Olanda e dai paesi del Nord Europa.

Niente Eurobond, solo MES ( uno strumento molto pericoloso e di certo non idonea nel momento attuale di grave crisi economica), qualche buffetto, qualche elemosina e tante pedate . Del resto il quotidiano Die Welt aveva già preannunciato la nostra sconfitta : per troppa Europa l’Italia è il paese della mafia, il paese dove i soldi dell’Europa prendon la via della malavita e del malaffare.

Ma per Conte abbiamo vinto, abbiamo ottenuto quanto chiedevamo. E, se c’è stata sconfitta la colpa è solo dell’opposizione, colpa di Salvini e della Meloni ! Ma guarda un pò : se a Bruxelles abbiamo vinto è merito suo e di Gualtieri, se abbiamo perso è colpa dell’opposizione. Ma allora a Bruxelles, Presidente Conte, abbiamo vinto o abbiamo perso ? Tertium non datur.

La ripresa in Italia abbisogna di quattrini, tanti, ma tanti. E allora visto che l’Europa si guarda ben dal darceli (li daremmo alla mafia !!!) ecco la soluzione per fare cassa proposta dal PD. Mancano i soldi , prendiamoli da chi ce li ha, prendiamoli da quei borghesucci che guadagnano anche troppo. La classe media italiana serve non solo a far progredire il paese con le sue capacità e il suo costante lavorare, ma anche a rimpinzare le vuote casse di uno Stato incapace a gestire razionalmente le proprie finanze.. Del Rio (vecchio comunista) la chiama contributo di solidarietà, ma, siamo seri e onesti, si tratta di quella tassa che sempre è stata nel cuore e nell’animo della sinistra-sinistra : la patrimoniale !

Il PD ha ricordato un precedente : il contributo del 3% chiesto da Tremonti nel 2011 per poter affrontare la crisi dello spread. Certo ma riguardava i redditi superiori a 300 mila euro. Il PD invece vuol colpire i redditi superiori a 80 mila euro con una tassa progressiva dal 4% all’8%. Tassare il ceto medio è nel DNA del comunismo ! Lo riprova che l’unico partito che l’ha approvata è stato LeU, l’unico partito dichiaratamente comunista.

Questa maggioranza sempre più va sfilacciandosi, Renzi contesta e minaccia, i dirigenti di M5S contestano e criticano ogni decisione di Conte e dei suo uomini. Restano uniti dalla paura della destra. Quando si vuol governare con la paura dell’opposizione che possa vincere, si fanno guai e disastri, si fanno le figuracce fatte a Bruxelles, dove l’Italia conta come il due di picche a briscola di cuori ! Cioè : nulla !

Cordiali Saluti

Dr Carlo Passarotti