Caronno Pertusella, deceduta una paziente della Rsa. In arrivo 100 tamponi per ospiti e personale

Nuovo decesso per cause connesse al Covid-19 a Caronno Pertusella.

Non ce l’ha fatta la paziente della Rsa Corte Cova risultata positiva al tampone nella giornata di lunedì: l’anziana era stata trasportata all’ospedale di Saronno, dove è purtroppo deceduta poche ore dopo. Sale così a 13 il bilancio dei decessi sul territorio: un dato che va dunque a comprendere anche il primo decesso di un ospite della Rsa comunale, dove dall’inizio dell’emergenza la situazione era sempre stata tenuta sotto controllo, attuando tutte le dovute precauzioni e limitando il contagio all’esterno della struttura.

A seguito del primo caso positivo alla casa di riposo, la direttrice Susanna Cattaneo ha subito sollecitato la richiesta già presentata ad Ats per avere tamponi per tutto il personale. Una richiesta spinta anche dal sindaco Marco Giudici: la direttrice e il primo cittadino hanno confermato che l’agenzia fornirà 40 tamponi per gli operatori socio-sanitari, mentre altri 60 tamponi arriveranno dall’ospedale di Busto Arsizio di Asst Valle Olona.

In questo modo il test sarà effettuato anche a tutti gli anziani della Rsa, 57 in totale. I tamponi arriveranno tra lunedì e martedì: entro mercoledì, ospiti e personale saranno quindi sottoposti al test per il Covid-19.

«Ats ha risposto alla richiesta dei tamponi dopo due giorni – ha spiegato il sindaco – e il giorno dopo l’agenzia ha dato indicazioni alla casa di riposo per prendere contatto direttamente con i laboratori convenzionati, ai quali rivolgersi. Ats ha poi confermato che fornirà 40 tamponi per tutti i dipendenti. Giovedì ho fatto un’ulteriore richiesta ai dirigenti di Asst Valle Olona per chiedere i tamponi per tutti gli ospiti. Ieri, venerdì, mi è stato confermato che arriveranno 100 tamponi: 40 li fornirà Ats, mentre gli altri 60 arriveranno dall’ospedale di Busto Arsizio. I primi 60 tamponi arriveranno lunedì, e gli altri 40 martedì: mercoledì, tutte le persone della struttura, ospiti e personale sanitario, saranno sottoposti al tampone. I test saranno poi esaminati dai laboratori, e ovviamente la speranza è quella di non avere altri esiti positivi».

Il sindaco Giudici ha affrontato la situazione, estremamente delicata trattandosi della Rsa, confrontandosi con il direttore generale di Asst Valle Olona, il dottor Marino Dell’Acqua, da cui è nata una collaborazione efficace e soddisfacente, allo scopo di avere la certezza della disponibilità di tamponi per tutti i soggetti all’interno di Corte Cova:

«Ci siamo impegnati per sottoporre al tampone tutti i soggetti della nostra Rsa, e ci siamo riusciti. Ho avuto modo di confrontarmi con il dottor Dell’Acqua, direttore generale dell’ Asst Valle Olona, e devo dire che hanno subito preso in considerazione la questione, dandosi da fare e trovando altri 60 tamponi da fornirci. E di questo sono assolutamente soddisfatto».

La direttrice Cattaneo ha rassicurato sulle condizioni degli ospiti, e ha voluto sottolineare la collaborazione costante e fruttuosa con il sindaco, sceso in prima linea per affrontare la situazione insieme ai responsabili della Rsa: «Ad oggi gli ospiti stanno tutti bene, non c’è alcun sintomo riconducibile al Covid-19 e questo è molto importante. Siamo in costante contatto con il sindaco, lui è molto presente in questa fase e si è preoccupato a fondo per i nostri ospiti. Stiamo collaborando in continuazione e c’è stata da parte sua grande dedizione per la ricerca degli altri 60 tamponi. Abbiamo provato a cercarli in alcuni centri convenzionati con Ats, ma non vi erano test a sufficienza per tutti. Il sindaco è riuscito a mettersi in contatto con il dottor Dell’Acqua e a procurare i tamponi che mancavano».

Si attendono ora gli ultimi sviluppi, per capire se i tamponi saranno tutti analizzati nella giornata di mercoledì: «Abbiamo parlato con il laboratorio preposto all’analisi – prosegue Susanna Cattaneo – attendiamo la conferma della disponibilità di reagenti sufficiente ad analizzare tutti i tamponi che consegneremo. In alternativa, i test da analizzare saranno scaglionati su più giorni».