Caronno Pertusella, primo caso di Covid-19 alla RSA Corte Cova

Primo caso di Covid-19 alla Rsa Corte Cova di Caronno Pertusella.

Le autorità sanitarie hanno comunicato nella serata di ieri, lunedì, la positività di un ospite sottoposto al tampone nella giornata di sabato, dopo aver manifestato sintomi riconducibili al virus.

La notizia è stata confermata dal sindaco Marco Giudici e dalla direttrice della struttura, Susanna Cattaneo. È il primo caso di Covid-19 che si verifica alla casa di riposo di Caronno Pertusella: nel Comune è divampato il primo focolaio del Varesotto, ma i contagi ora sembrano rallentare e responsabili e personale della Rsa erano riusciti ad evitare l’arrivo del contagio, compiendo un grande sforzo e riuscendo nell’intento di tenere il virus al di fuori della struttura, diversamente da tante altre case di riposo in cui il contagio cresce esponenzialmente.

Il paziente è stato trasferito all’ospedale di Saronno, e le sue condizioni sembrano purtroppo piuttosto critiche. Da giovedì la Rsa Corte Cova ha fatto richiesta ad Ats per far eseguire il tampone a tutto il personale socio-sanitario, e la domanda è stata sollecitata a fronte del primo caso di positività, come conferma il primo cittadino Giudici: «Ho spinto subito la richiesta già presentata ad Ats per sottoporre al tampone tutti i dipendenti della struttura, al fine di verificare nell’immediato la presenza di eventuali asintomatici. Sembrava fossimo riusciti a tenere il contagio al di fuori della struttura, ma purtroppo non è stato così».

Proprio nella giornata di sabato il sindaco aveva contattato in video chiamata gli ospiti della struttura, portando gli auguri di Pasqua e sottolineando con soddisfazione il grande lavoro svolto per limitare il virus all’esterno.

«E’ stato il primo paziente che presentava sintomi – ha spiegato la direttrice Cattaneo -, il tampone è stato fatto sabato ed è risultato positivo ieri. Abbiamo agito subito con tutte le precauzioni del caso: il nucleo è stato completamente isolato e abbiamo dotato il rispettivo personale sanitario di dispositivi di protezione individuale più importanti rispetto agli operatori degli altri due nuclei. Da giovedì abbiamo fatto richiesta di tamponi per tutto il personale ad Ats, e questa richiesta è stata sollecitata e rinforzata dopo la comunicazione del primo paziente positivo».

Presso la casa di riposo di Caronno Pertusella sono stati recentemente trasferiti tre pazienti dimessi dall’ospedale di Saronno, come da direttiva di Regione Lombardia, ma la direttrice ha escluso qualsiasi tipo di correlazione: «I tre pazienti dimessi dall’ospedale e accolti nella struttura non avevano sintomi, sono stati dimessi per altre motivazioni e non c’è alcuna correlazione. Come Rsa, da Regione Lombardia siamo obbligati a dichiarare eventuali posti liberi della struttura per accogliere pazienti che vengono dimessi dai presidi ospedalieri per proseguire l’assistenza nelle case di riposo. Sono stati fatti i tamponi prima di accoglierli nella nostra struttura e sono risultati tutti negativi. A fronte di tutti gli sforzi e delle misure precauzionali e di sicurezza messe in atto, purtroppo siamo molto amareggiati».