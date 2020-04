Casciago, il punto della situazione: distribuiti i primi venti buoni spesa

Casciago, l’aggiornamento della situazione da parte del primo cittadino Mirko Reto a tutto campo.

Prima buona notizia, a Casciago non ci sono nuovi casi di contagio. L’ultima persona ricoverata è stata dimessa dall’ospedale di Varese ed ora è a Cuasso al Monte per terminare il periodo di quarantena.

È cominciata distribuzione dei buoni spesa per chi si trova in difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus: sono 20 le famiglie a cui è stato assegnato e altre 2/3 richieste sono già pervenute per aderire alla seconda fase del bando appena aperto dal Comune. A Casciago sono stati destinati 19573 euro; ogni buono è costituito da 150 euro per 1 persona, 250 euro per 2 persone, 350 per 3 con aumento di 50 euro per ogni elemento aggiuntivo nel nucleo famigliare; sono spendibili nei punti vendita della grande distribuzione (Esselunga, Tigros, Lidl) e nei negozi di Casciago e Morosolo (Macelleria Zaroli, Gastronomia Soul Food e Il Ronco). QUI tutte le informazioni.

Sono già oltre 1500 le mascherine distribuite grazie a Protezione Civile e volontari: «Abbiamo deciso di assegnarne una per ogni cittadino – spiega Reto -. L’invito è a non uscire e fare attenzione e rispettare le regole, per poter ricominciare presto una vita normale». Anche le visiere “made in Casciago” sono state distribuite a chi è in prima linea, 1200 in tutto, a medici, pediatri, forze dell’ordine, Rsa: «Ne stiamo producendo altre grazie alle donazioni per l’acquisto di materiale», spiega ancora Reto, che per produrre le visiere ha acquistato 4 stampanti 3D che poi donerà a scuole e Protezione Civile del paese.

Novità e info utili. L’isola ecologica sarà aperta su appuntamento dal 20 aprile e i cimiteri hanno cominciato ad essere ripuliti e sistemati con un’operazione di manutenzione massiccia in vista della riapertura.

Infine c’è il canale YouTube dove a breve partirà una nuova iniziativa sulla ginnastica a casa per giovani e meno giovani, tutto grazie alla collaborazione di casciaghesi addetti ai lavori che si sono messi a disposizione.