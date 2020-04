A Casciago rubano la corona di alloro deposta per il 25 aprile

(Foto in alto: la corona a Morosolo)

«Qualcuno ha rubato la corona di alloro che avevamo fatto posizionare a Casciago. Un gesto da condannare in un giorno come quello di oggi». Il sindaco di Casciago Mirko Reto Commenta così il furto commesso di prima mattina oggi, sabato 25 aprile.

Il Comune aveva fatto posizionare da una fiorista due corone, una al monumento ai Caduti di Casciago e una a quello di Morosolo.

La corona messa vicino al cimitero casciaghese è però sparita dopo pochi minuti dalla posa, sostituita da una composizione floreale dallo stesso sindaco alle 11, una volta avvertito del furto: «Non so chi possa essere stato, ho delle idee ma le tengo per me, di sicuro si tratta di un gesto vile e di cattivo gusto», commenta Reto.

